Вассерман: террористическая группировка "Украина" будет ликвидирована в наступающем году

В Киеве на днях заявили что, наступающий год должен стать решающим в противостоянии с Москвой. Там подчеркнули, что они понимают все риски и знают, чего надо добиться.

Политолог и депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман рассказал, чего ждать в этом плане от 2023 года.

"Действительно, полагаю, что террористическая группировка "Украина" будет ликвидирована в наступающем году. Пока не берусь гадать, в каком именно месяце или полугодии", — цитирует эксперта "Журналистская правда".

Он отметил, что президент Зеленский по своему опыту работы комиком обязан поддерживать оптимизм. Шансов у них "победить" РФ не было даже тогда, когда Украина была "кое-каким" государством. Но когда она полностью выродилась в террористическую группировку на зарплате США, вся надежда киевского режима на то, что Вашингтон каким-то образом "не даст" России победить этих террористов.

"Эта надежда не оправдается. США выкармливали уже множество разных террористических группировок, но каждый раз их бросали, когда становилось ясно, что дальнейшая поддержка этой группировки нерентабельна", — подытожил Вассерман.