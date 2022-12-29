Появились подробности гибели польского наёмника ВСУ Януша Шеремета под Артёмовском

Союзные войска продолжают активные действия специальной военной операции на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Ранее сообщалось, что в ходе боёв погиб польский актёр Януш Шеремет. Он был уничтожен ВС РФ под Артёмовском в результате артиллерийского удара. Об этом сообщает "RG.RU", ссылаясь на Telegram-канал "Военные преступники".

41-летний военный был убит в ночь на 5 декабря. В тот день были уничтожены два наёмника.

Шеремет начал служить в рядах Вооруженных сил Украины в начале марта 2022 года. Он подписал контракт с "Интернациональным легионом". В социальных сетях боец сообщал подробности об участии в военных действиях.