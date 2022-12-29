Над Украиной в данный момент зафиксировано свыше 120 ракет. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В своих соцсетях он отметил, что снаряды направлены на объекты критически важной инфраструктуры страны.
"Над всей Украиной более 120 ракет", — подтвердил Подоляк.
Утром 29 декабря в украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Ранее стало известно, что взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Житомирской и Одесской областях. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Гражданское население попросили спуститься в укрытия.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.