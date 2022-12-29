Подоляк: над Украиной свыше 120 ракет, направленных на критическую инфраструктуру

Над Украиной в данный момент зафиксировано свыше 120 ракет. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В своих соцсетях он отметил, что снаряды направлены на объекты критически важной инфраструктуры страны.

"Над всей Украиной более 120 ракет", — подтвердил Подоляк.

Утром 29 декабря в украинских регионах объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что взрывы прогремели в Киевской, Харьковской, Житомирской и Одесской областях. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Гражданское население попросили спуститься в укрытия.