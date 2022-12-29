В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы

В столице Украины прогремели взрывы. По предварительной информации, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", взрывы также прогремели в Киевской, Одесской и Житомирской областях.

"Пишут о пожаре в Киеве после прилёта. Власти пока попаданий не подтверждали", — отмечается в публикации.

Очевидцы рассказали в интервью ТАСС, что мощные взрывы были слышны в северо-западной части украинской столицы примерно в 08:20 по местному времени.

Утром 29 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Мирных жителей попросили спуститься в укрытия и сохранять спокойствие.

Ранее российский журналист Руслан Осташко заявил, что в четверг Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Представители Минобороны России ещё не комментировали эти данные.