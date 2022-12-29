Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вассерман: террористическая группировка "Украина" будет ликвидирована в наступающем году
Осташко: у разведки НАТО истерика — над Украиной около 100 ракет ВКС РФ
Боец из бригады ДНР рассказал, что рюкзак спас его от гибели
Sohu: Украина будет разочарована в помощи США — ЗРК Patriot станет игрушкой России
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
ISW: российская армия готовит решительное наступление в ЛНР
Марочко: офицеры Генштаба проверяют войска ВСУ, которым приказали захватить Кременную
Глава ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге губернаторов
Малышева и Гандельман развеяли популярный миф о похмелье и рассоле

В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы

Силовые структуры

В столице Украины прогремели взрывы. По предварительной информации, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы

Как сообщает украинское издание "Страна.ua", взрывы также прогремели в Киевской, Одесской и Житомирской областях.

"Пишут о пожаре в Киеве после прилёта. Власти пока попаданий не подтверждали", — отмечается в публикации.

Очевидцы рассказали в интервью ТАСС, что мощные взрывы были слышны в северо-западной части украинской столицы примерно в 08:20 по местному времени.

Утром 29 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Мирных жителей попросили спуститься в укрытия и сохранять спокойствие.

Ранее российский журналист Руслан Осташко заявил, что в четверг Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Представители Минобороны России ещё не комментировали эти данные.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России

Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.

Никифорова: США рассчитывают безнаказанно ударить по России
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
Ходаковский раскрыл хитрость ВСУ с припрятанными военными резервами для наступления на ВС РФ
Fakt: украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из дома в Польше
Удары по Энгельсу: правильно извлечённые уроки помогут в дальнейшем
Знак зодиака 29 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Азия из окна поезда: какой маршрут выбрать туристу Ирина Гусакова В эскадрилье "Нормандия-Неман" было 11 французов, которые верили в Россию Сергей Лебедев
Алкснис: США поверили, что создали абсолютное оружие против России
Генерал ВС РФ Гурулёв: Суровикин изменит план спецоперации после заявлений Зеленского
Аппетиты Берлина на нефть из РФ растут. Можно ставить условия
Аппетиты Берлина на нефть из РФ растут. Можно ставить условия
Последние материалы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Вассерман: террористическая группировка "Украина" будет ликвидирована в наступающем году
Осташко: у разведки НАТО истерика — над Украиной около 100 ракет ВКС РФ
Боец из бригады ДНР рассказал, что рюкзак спас его от гибели
Sohu: Украина будет разочарована в помощи США — ЗРК Patriot станет игрушкой России
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
ISW: российская армия готовит решительное наступление в ЛНР
Марочко: офицеры Генштаба проверяют войска ВСУ, которым приказали захватить Кременную
Мы преуменьшаем способности мозга рыб: они могут узнать человека в лицо
Глава ХМАО Наталья Комарова утратила позиции в рейтинге губернаторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников