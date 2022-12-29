В столице Украины прогремели взрывы. По предварительной информации, работают средства противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщает украинское издание "Страна.ua", взрывы также прогремели в Киевской, Одесской и Житомирской областях.
"Пишут о пожаре в Киеве после прилёта. Власти пока попаданий не подтверждали", — отмечается в публикации.
Очевидцы рассказали в интервью ТАСС, что мощные взрывы были слышны в северо-западной части украинской столицы примерно в 08:20 по местному времени.
Утром 29 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Мирных жителей попросили спуститься в укрытия и сохранять спокойствие.
Ранее российский журналист Руслан Осташко заявил, что в четверг Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины. Представители Минобороны России ещё не комментировали эти данные.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.