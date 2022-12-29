19FortyFive: Роблин заявил, что ВСУ стоит брать пример с ВС США в ведении боевых действий

Военный конфликт на Украине спровоцировали США, а некоторая устойчивость ВСУ в спецоперации обусловлена постоянной помощью Запада. Причём заключается она не только в поставках вооружений и финансировании, а также в обучении военных украинской армии и в организационных вопросах. К такому мнению пришёл обозреватель из США Себастьян Роблин, которое он высказал в материале для 19FortyFive.

В Минобороны Америки уверены, если подразделения ВСУ будут обучать американские военные специалисты, то Украина не будет тратить такое огромное количество боеприпасов для артиллерийских установок в ходе наступательных действий на земле, считает он.

Кроме того, украинские войска необходимо обучить коммуникации танков, сил ПВО, артиллерии, авиации и пехоты, снижая зависимость от позиционных боёв. Таким образом, ВСУ необходимо стать более манёвренной, отметил Роблин.