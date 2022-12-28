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Обозреватель Spectator Сервис назвал обещание Украине вступления в НАТО в 2021 году ошибкой

Силовые структуры

Намекая о положительном решении вопроса о вступлении Украины в НАТО, президент США Джо Байден совершил ошибку. Обозреватель американского издания The Spectator Робертс Сервис считает, что он не подумал о последствиях и начало украинского конфликта зародилось уже тогда.

"Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Владимира Зеленского", — пишет Сервис в материале.

Реакция Москвы на подобные заявления со стороны Соединённых Штатов была очевидна, уверен автор. Однако политики Запада не приняли должных мер, не разрядили ситуацию и проигнорировали данную угрозу.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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