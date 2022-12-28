Намекая о положительном решении вопроса о вступлении Украины в НАТО, президент США Джо Байден совершил ошибку. Обозреватель американского издания The Spectator Робертс Сервис считает, что он не подумал о последствиях и начало украинского конфликта зародилось уже тогда.
"Президент Джо Байден действовал неумело в 2021 году: обещая Украине членство в НАТО, он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Владимира Зеленского", — пишет Сервис в материале.
Реакция Москвы на подобные заявления со стороны Соединённых Штатов была очевидна, уверен автор. Однако политики Запада не приняли должных мер, не разрядили ситуацию и проигнорировали данную угрозу.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.