Украинские журналисты заявили, что жители Одессы после сообщений о взрывах на территории города остались без воды и электричества.
"Пропал свет", — подчеркнули в "Страна.ua".
Ранее в СМИ рассказывали о четырёх взрывах в Одессе. По информации журналистов "Думской", ещё одного происшествие случилось в пригороде.
О ракетной атаке на Харьков заявлял мэр Игорь Терехов. Власти приостановили работу местного метрополитена.
Известно, что воздушная тревога прозвучала во всех регионах Украины в четверг, 29 декабря.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.