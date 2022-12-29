В Одессе после сообщений о взрывах пропали вода и электричество

Украинские журналисты заявили, что жители Одессы после сообщений о взрывах на территории города остались без воды и электричества.

"Пропал свет", — подчеркнули в "Страна.ua".

Ранее в СМИ рассказывали о четырёх взрывах в Одессе. По информации журналистов "Думской", ещё одного происшествие случилось в пригороде.

О ракетной атаке на Харьков заявлял мэр Игорь Терехов. Власти приостановили работу местного метрополитена.

Известно, что воздушная тревога прозвучала во всех регионах Украины в четверг, 29 декабря.