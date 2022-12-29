На Украине заявили о новом взрыве в Одессе и ракетной атаке на Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетной атаке на город. По предварительным данным, зафиксированы прилёты по Слободскому району.

Как сообщает "Страна.ua", работу Харьковского метрополитена пришлось временно остановить.

Кроме того, украинское издание отмечает, что новый мощный взрыв раздался в Одессе, после чего в небе над городом появился столб чёрного дыма.

Утром 29 декабря во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Ранее стало известно, что взрывы слышны в Киевской, Житомирской и Одесской областях. Предположительно, работают украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Мирных жителей попросили спуститься в укрытия.

По словам российского журналиста Руслана Осташко, в четверг ВКС РФ нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Представители Министерства обороны России ещё не комментировали эту информацию.