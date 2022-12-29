Минобороны РФ ответило на слова о заканчивающихся ракетах: "Калибры не закончатся никогда"

Минобороны России ответило картинкой на слова о том, что у РФ заканчиваются ракеты.

Минобороны опубликовало фотографию после сообщений о сегодняшних ракетных ударах по военным и промышленным объектам Украины. Ранее стало известно, что по всей Незалежной слышны сирены воздушной тревоги. Также фиксируются многочисленные прилёты крылатых ракет как воздушного, так и морского базирования.

Иллюстрация с надписью "Калибры не закончатся никогда" можно расценить как ответ всем "экспертам", которые её с марта говорят о том, что "вот-вот" ракеты у России закончатся. Об этом заявлял секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, ракет у Москвы осталось 120-150 и этого хватит лишь на 2-3 залпа.

Сегодня советник президента Украины Алексей Арестович сообщил, что на Украину направлено более сотни ракет.