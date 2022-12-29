Руководитель Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию журналистов о работе системы противовоздушной обороны в Клинцовском районе.
Российский чиновник подчеркнул: в результате инцидента никто не пострадал. По словам губернатора, военные не смогли что-либо повредить.
"Были сбиты беспилотники", — добавил политик.
Ранее он сообщал об ударе дрона по объекту энергетической инфраструктуры в Трубчевском районе. Из-за происшествия никто не пострадал, отметил глава области. Вместе с этим власти рассказали о разрушениях административного здания и машины.
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