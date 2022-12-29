Губернатор Брянской области: система ПВО в регионе сбила беспилотники

Руководитель Брянской области Александр Богомаз подтвердил информацию журналистов о работе системы противовоздушной обороны в Клинцовском районе.

Российский чиновник подчеркнул: в результате инцидента никто не пострадал. По словам губернатора, военные не смогли что-либо повредить.

"Были сбиты беспилотники", — добавил политик.

Ранее он сообщал об ударе дрона по объекту энергетической инфраструктуры в Трубчевском районе. Из-за происшествия никто не пострадал, отметил глава области. Вместе с этим власти рассказали о разрушениях административного здания и машины.