29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. В Киевской, Житомирской и Одесской областях прогремели взрывы.
Украинские СМИ опубликовали фотографию из Киева. Предположительно, армия России поразила ЗРК. На кадрах виден характерный инверсионный след от старта зенитной ракеты из места, в котором произошёл мощный взрыв.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ ракетными ударами ликвидировали военные объекты ВСУ в Харькове, Краматорске, Славянске.
Напоминаем, армия России начала поражать цели на территории Украины после теракта на Крымском мосту.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.