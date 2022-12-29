В Киеве крылатая ракета войск ВС РФ поразила зенитно-ракетный комплекс ВСУ

29 декабря Вооружённые силы РФ нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. В Киевской, Житомирской и Одесской областях прогремели взрывы.

Поражение ВС РФ ЗРК ВСУ в Киеве

Украинские СМИ опубликовали фотографию из Киева. Предположительно, армия России поразила ЗРК. На кадрах виден характерный инверсионный след от старта зенитной ракеты из места, в котором произошёл мощный взрыв.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ ракетными ударами ликвидировали военные объекты ВСУ в Харькове, Краматорске, Славянске.

Напоминаем, армия России начала поражать цели на территории Украины после теракта на Крымском мосту.