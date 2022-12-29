ВС РФ продолжают наносить массированные удары по территории Украины. Ранее сообщалось о новом взрыве в Одессе и ракетной атаке на Харьков.
За минувшие сутки армия России поразила объекты ВСУ, а также критическую инфраструктуру в Краматорске, Славянске и других населённых пунктах. Прогремели взрывы на оборонном предприятии в Слободском районе Харькова. Завод выпускает и восстанавливает военную технику для нужд украинских войск. Ещё один удра ВС РФ был нанесён по месту скопления бронетехники ВСУ.
Также взрывы прогремели в Артёмовске, Константиновке, Дружковке, Красном Лимане, Курахово, информирует "Военное обозрение".
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.