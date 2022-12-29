Войска ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ в Харькове, Краматорске, Славянске

ВС РФ продолжают наносить массированные удары по территории Украины. Ранее сообщалось о новом взрыве в Одессе и ракетной атаке на Харьков.

За минувшие сутки армия России поразила объекты ВСУ, а также критическую инфраструктуру в Краматорске, Славянске и других населённых пунктах. Прогремели взрывы на оборонном предприятии в Слободском районе Харькова. Завод выпускает и восстанавливает военную технику для нужд украинских войск. Ещё один удра ВС РФ был нанесён по месту скопления бронетехники ВСУ.

Также взрывы прогремели в Артёмовске, Константиновке, Дружковке, Красном Лимане, Курахово, информирует "Военное обозрение".