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После ракетных ударов 40 процентов жителей Киева остались без электричества

Силовые структуры

После ракетных ударов 29 декабря, в четверг, 40 процентов жителей Киева остались без электроэнергии.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Однако ранее он же заявил, что сбиты все 16 из 16 ракет, которые летели на Киев.

"Но кто же тогда оставляет киевлян без света?" — риторически спрашивает военный обозреватель Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Тем временем система ПВО РФ уничтожила неопознанный объект в Саратоовской области.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, угрозы для граждан нет.

"В очередной раз распространяется информация о необходимости эвакуации из Энгельса. Прошу сохранять спокойствие. Никакой эвакуации из города не требуется", — подытожил он.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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