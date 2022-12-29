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В Киеве обломки украинских ракет попадают в жилые дома

Силовые структуры

В Киеве обломки ракет украинских зенитно-ракетных комплексов падают в жилые дворы и попадают в дома.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

До этого сообщалось, что украинская ракета противовоздушной обороны приземлилась на жилой дом в Киевской области.

Украинские паблики сообщили о пусках ракет с кораблей Черноморского флота и стратегических бомбардировщиков России. Также есть информация о работе ПВО на границе Киевской и Черниговской областей и о ракетах, направляющихся в сторону Броваров, отметил ведущий Первого канала.

В Кривом Роге превентивно отключили электричество из-за возможных прилётов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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