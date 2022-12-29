В Киеве обломки ракет украинских зенитно-ракетных комплексов падают в жилые дворы и попадают в дома.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
До этого сообщалось, что украинская ракета противовоздушной обороны приземлилась на жилой дом в Киевской области.
Украинские паблики сообщили о пусках ракет с кораблей Черноморского флота и стратегических бомбардировщиков России. Также есть информация о работе ПВО на границе Киевской и Черниговской областей и о ракетах, направляющихся в сторону Броваров, отметил ведущий Первого канала.
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