DW*: вице-канцлер ФРГ Хабек заявил, что Берлин поставит на Украину оружие для победы над РФ

Германия будет и дальше производить снаряды для зенитных самоходных установок "Гепард" и предоставлять системы ПВО IRIS-T для победы ВСУ в ходе СВО, сообщил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Он отметил, что поставляемое Западом оружие используется украинскими войсками разумно и умело. Хабек выступает за продолжение помощи Украине, чтобы одержать победу над Россией.

"Безусловно, будут новые системы, дальнейшая поддержка, но их следует согласовывать с союзниками. Хорошо, что США поставляют Patriot. Что касается Германии, то мы поддерживаем Украину, в том числе тяжёлыми вооружениями, на протяжении месяцев и будем продолжать это делать", — приводит слова вице-канцлера Deutsche Welle*.

Ранее Олаф Щольц также анонсировал военную помощь Украине в 2023 году.

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