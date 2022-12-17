SZ: Шольц заявил, что ФРГ продолжит оказывать военную поддержку ВСУ в 2023 году

Германия будет поддерживать Украину на столько, на сколько это возможно и в 2023 году. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung (SZ). Также он отметил, что власти будут делать всё, чтобы не допустить жёсткого противостояние России с НАТО.

В оказании военной помощи Украине Берлин намерен объединиться с другими странами Североатлантического альянса. Однако Шольц подчёркивает, что Германия — один из наиболее решительных сторонников Киева, который поставляет современное вооружение для нужд ВСУ.

"Мы поставляем современное вооружение, такое как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Gepard или современную систему противовоздушной обороны IRIS-T", — сказал Шольц.