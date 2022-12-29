Руководитель Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил данные СМИ о работе системы противовоздушной обороны в Энгельсском районе.
По словам чиновника, ликвидирован неопознанный объект. В ходе инцидента никто не пострадал, добавил губернатор.
"Никакой эвакуации из Энгельса не требуется", — подчеркнул глава региона.
Известно, что в этом городе находится военной аэродром. Там расположены сверхзвуковые самолёты Ту-160.
Ранее удары по Энгельсу прокомментировал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.
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