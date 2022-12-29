Губернатор Саратовской области рассказал о работе ПВО в Энгельсском районе

Руководитель Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил данные СМИ о работе системы противовоздушной обороны в Энгельсском районе.

По словам чиновника, ликвидирован неопознанный объект. В ходе инцидента никто не пострадал, добавил губернатор.

"Никакой эвакуации из Энгельса не требуется", — подчеркнул глава региона.

Известно, что в этом городе находится военной аэродром. Там расположены сверхзвуковые самолёты Ту-160.

Ранее удары по Энгельсу прокомментировал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.