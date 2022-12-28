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Александр Артамонов

Удары по Энгельсу: правильно извлечённые уроки помогут в дальнейшем

Силовые структуры » Министерство обороны

Атака украинских беспилотников на аэродром в Саратове вызвала критику российской ПВО. Однако, военные эксперты считают, что вражеский аппарат не мог прилететь сам вглубь России, а его запустили диверсанты около Саратова. Так ли это на самом деле, и какие выводы следует сделать из ситуации, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

Удары по Энгельсу: правильно извлечённые уроки помогут в дальнейшем

— Поговорим о вражеских прилётах на военный аэродром Энгельс-2 в Саратовской области. 2 декабря пострадали люди, был задет один из летательных аппаратов. 26 декабря случился второй прилёт. Говорить об обломках аппарата смешно.

Многие обозреватели считают, что аппарат был запущен из Саратовской области при помощи ДРГ (диверсионно-разведывательной группы).

Этого мнения придерживался и Сергей Хатылев, полковник, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения Московского округа. Но вызывают вопрос взрывы на аэродроме.

У нас три линии ПВО между Украиной и Энгельсом. Но эта система оказалась не до конца эффективной, потому что были слышны взрывы, был пожар, и неизвестно, был ли сбит беспилотник.

Думаю, что в первый раз, 2 декабря, был сбит аппарат при помощи "Панциря-СМ", нашей новейшей системы: зона ответственности до 40 км, в высоту — до 15 км; 12 или 24 ракеты, в зависимости от комплектации; две скорострельные 30-мм пушки, с зоной ответственности до 4 км. Но думаю, что враги нашли дырку в обороне.

Есть у американцев МQ-9 Reaper или Grim Reaper ("мрачный жнец", т. е. смерть). Дальность у него 1900 км, высота — до 13 км, очень большая боевая часть, 6 точек подвески: 2 внутренних по 680 кг, 2 посередине крыла по 230-270 и на консолях 2 боезаряда по 68-91 кг. Если такой беспилотник, тихо зайдя на скорости 250 км/час, с большой высоты совершил пикирование и удар по аэродрому, тогда будут многочисленные взрывы.

Нам надо продолжать усиливать противоракетную противовоздушную оборону. Это первый вывод из данной ситуации. И второй вывод: у нас есть аналог Reaper — это "Альтиус", производный от "Альтаира", с дальностью полёта до 10 тысяч км. Думаю, 1,5-2 тысячи км он должен лететь. Это намного более тяжёлый беспилотник, чем:

  • "Иноходец" (он же "Орион"),
  • "Форпост".

"Иноходец" совершал боевой вылет в начале СВО. Но почему-то "Альтиус", который должен был поступить в войска в феврале 2022 года, туда не поступил.

Чтобы не было подобных прилётов, можно сделать аналогичный анонимный прилёт по какому-то объекту, даже не на Украине. Ведь необязательно подписывать, что за беспилотник самоликвидировался при взрыве у главного логистического центра НАТО, поставляющего боеприпасы на Украину.

Для использования "Альтиуса" необходим специальный космический канал связи, работающий для Роскосмоса. Пока он может действовать только в зоне 250-300 км от линии фронта перпендикулярно нашим позициям, то есть вглубь территории противника.

Вот наши задачи: производство боевых ударных тяжёлых беспилотников для использования против украинских военных объектов в районе Львова. А если поступят очередные HIMMARS на фронт (HIMMARS не может работать без американского целеуказания), можно ударить в стык границы Польши и Украины, по дороге, где идёт конвой с HIMMARS или Patriot. Кстати, Patriot вообще требует американского оператора, и экипаж там может быть только американский, потому что украинцам не хватает образования управлять Patriot.

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Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы всу армия война оружие россия украина энгельс саратовская область
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