В Asia Times назвали системы РЭБ значительным преимуществом ВС РФ перед ВСУ

Российская армия в ходе военной спецоперации на Украине нанесла серьёзный урон ВСУ, уничтожив почти весь запас дронов, которые были у Киева.

Согласно отчёту аналитиков из RUSI, 90 процентов украинских беспилотников были ликвидированы ещё летом, поэтому киевское руководство запросило дополнительные аппараты у западных стран. Об этом заявил обозреватель Габриэль Онрада в материале для Asia Times.

"Россия, возможно, уже одерживает верх в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники противника и ослепляя её артиллерию", ― отметил он.

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) значительно снизили разведывательные возможности Незалежной, указал Онрада.