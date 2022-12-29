Российская армия в ходе военной спецоперации на Украине нанесла серьёзный урон ВСУ, уничтожив почти весь запас дронов, которые были у Киева.
Согласно отчёту аналитиков из RUSI, 90 процентов украинских беспилотников были ликвидированы ещё летом, поэтому киевское руководство запросило дополнительные аппараты у западных стран. Об этом заявил обозреватель Габриэль Онрада в материале для Asia Times.
"Россия, возможно, уже одерживает верх в радиоэлектронной войне на Украине, выводя из строя беспилотники противника и ослепляя её артиллерию", ― отметил он.
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) значительно снизили разведывательные возможности Незалежной, указал Онрада.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.