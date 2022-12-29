Комбат ВСУ Кишак пожаловался на нехватку миномётов под Угледаром

Командир украинского батальона Назарий Кишак заявил, что у его подразделения в семь раз меньше миномётов, чем у российской армии на Угледарском направлении.

Он признал, что вряд ли группировка ВСУ сможет сдержать продвижение ВС РФ из-за нехватки артиллерии. Кроме этого, украинским войскам мешает грязь, отметил Кишак.

"Я считаю, что из-за грязи нам пока не стоит наступать. Любое наступление означает потери, что бы ни говорили наши власти, поэтому нужно взвесить, стоит ли оно того?" — пожаловался он в беседе с Times.