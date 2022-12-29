Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военкоры "Русской Весны" сообщили, что армия РФ добилась очередного успеха на фронтах.
Артиллерия группировки "Отважные" ВС РФ накрыла позиции украинских военных под Сватово.
В арсенале бойцов имелся разведывательный беспилотник, который заметил военных противника в посадке. После этого по позициям ВСУ был нанесён высокоточный удар. Опубликованы кадры с места событий.
На кадрах видно место удара, имеющее характерный белый оттенок, а также погибших и раненых боевиков ВСУ. Можно заметить остов танка, ранее подбитого расчётом ПТРК спецназа "О".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.