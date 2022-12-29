РВ: артиллерия спецназа группировки "О" ВС РФ накрыла огнём боевиков ВСУ под Сватово

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военкоры "Русской Весны" сообщили, что армия РФ добилась очередного успеха на фронтах.

Артиллерия группировки "Отважные" ВС РФ накрыла позиции украинских военных под Сватово.

В арсенале бойцов имелся разведывательный беспилотник, который заметил военных противника в посадке. После этого по позициям ВСУ был нанесён высокоточный удар. Опубликованы кадры с места событий.

На кадрах видно место удара, имеющее характерный белый оттенок, а также погибших и раненых боевиков ВСУ. Можно заметить остов танка, ранее подбитого расчётом ПТРК спецназа "О".