Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военкоры "Русской Весны" сообщили, что армия РФ добилась очередного успеха на фронтах.
В ходе ожесточённых боёв в районе Сватово — Кременная на Лиманском направлении российские войска поразили танк ВСУ с помощью тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк".
"На видео ТОС-1А "Солнцепёк" поразил и поджёг танк немцев, рядом стоял ещё один танк ВСУ, но взорвался позже, а этот бахнул красиво", — цитируют слова бойцов военкоры издания.
Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли опорный пункт в Бахмутском, что позволит ВС РФ наступать на юге Соледара.
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У ракет предварительно предполагается снять ядерные боеголовки и заменить их на неядерные.