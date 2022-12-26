Спецназ "Отважных" ВС РФ сжёг танк ВСУ с помощью ТОС-1А "Солнцепёк" на Лиманском направлении

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военкоры "Русской Весны" сообщили, что армия РФ добилась очередного успеха на фронтах.

В ходе ожесточённых боёв в районе Сватово — Кременная на Лиманском направлении российские войска поразили танк ВСУ с помощью тяжёлой огнемётной системы "Солнцепёк".

"На видео ТОС-1А "Солнцепёк" поразил и поджёг танк немцев, рядом стоял ещё один танк ВСУ, но взорвался позже, а этот бахнул красиво", — цитируют слова бойцов военкоры издания.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли опорный пункт в Бахмутском, что позволит ВС РФ наступать на юге Соледара.