Некоторые украинские СМИ заявили о том, что ВСУ якобы взяли Кременную под контроль. Губернатор Луганской области от киевского режима Сергей Гайдай решил прояснить реальную ситуацию в городе.
Около Кременной идут ожесточённые боевые действия, отметил он. Однако новости об успешном наступлении ВСУ и взятии города под контроль не соответствуют действительности, подчеркнул Гайдай.
"Туда стягивают и перебрасывают новые подразделения. Российское командование понимает, что Кременная — стратегический населённый пункт. Потерять его будет для них крайне больно", — заявил он в эфире "24 телеканала".
Кроме этого, украинский чиновник убеждён, что ВСУ смогут перейти в новое наступление на Кременную уже в начале 2023 года, после чего город перейдёт под контроль Киева.
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