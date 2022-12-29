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Гайдай заявил, что ВСУ перенесут взятие Кременной на начало 2023 года

Силовые структуры

Некоторые украинские СМИ заявили о том, что ВСУ якобы взяли Кременную под контроль. Губернатор Луганской области от киевского режима Сергей Гайдай решил прояснить реальную ситуацию в городе.

Около Кременной идут ожесточённые боевые действия, отметил он. Однако новости об успешном наступлении ВСУ и взятии города под контроль не соответствуют действительности, подчеркнул Гайдай.

"Туда стягивают и перебрасывают новые подразделения. Российское командование понимает, что Кременная — стратегический населённый пункт. Потерять его будет для них крайне больно", — заявил он в эфире "24 телеканала".

Кроме этого, украинский чиновник убеждён, что ВСУ смогут перейти в новое наступление на Кременную уже в начале 2023 года, после чего город перейдёт под контроль Киева.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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