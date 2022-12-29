Прилепин о заявлении Ермака: "Они хотят жрать Донецк, Луганск и Крым"

Писатель Захар Прилепин прокомментировал слова советника офиса президента Украины Андрея Ермака о невозможности повторения минских соглашений.

Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что у Украины и США полностью совпадают представления о мире. Он заявил, что с Владимиром Путиным не может быть никаких компромиссов. Он также заверил, что не будет Минска-2 и новых Нормандских соглашений.

Приепин считает, что это говорит о намерении Украины забрать Донбасс и Крым.

"Чтобы не было иллюзий. Они хотят жрать Донецк, Луганск и Крым", — написал литератор в своём микроблоге.

Ранее Захар Прилепин высказался о словах Дмитрия Пескова про мирный план по Украине.