Писатель Захар Прилепин прокомментировал слова советника офиса президента Украины Андрея Ермака о невозможности повторения минских соглашений.
Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что у Украины и США полностью совпадают представления о мире. Он заявил, что с Владимиром Путиным не может быть никаких компромиссов. Он также заверил, что не будет Минска-2 и новых Нормандских соглашений.
Приепин считает, что это говорит о намерении Украины забрать Донбасс и Крым.
"Чтобы не было иллюзий. Они хотят жрать Донецк, Луганск и Крым", — написал литератор в своём микроблоге.
Ранее Захар Прилепин высказался о словах Дмитрия Пескова про мирный план по Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.