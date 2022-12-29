РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне специальной военной операции на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" поделились необычными кадрами работы российского БПЛА.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан" заснял работу ПВО украинских военнослужащих по себе. Издание опубликовало соответствующий видеоролик.

Судя по всему, бойцы Украины стреляли из ПЗРК "Игла", но ракета пролетела мимо разведывательного беспилотника России. На кадрах зафиксированы искры, вырывающиеся из её сопла и инверсионный след.

Ранее сообщалось, что артиллерия спецназа группировки "О" ВС РФ уничтожила военных ВСУ под Сватово.