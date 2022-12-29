Украинская армия может войти в Россию, если этот шаг будет необходим с военной точки зрения. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Kyiv Post.
"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтём необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь", — сказал представитель киевского режима.
Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик, а также признал, что ВСУ не могут победить российскую армию.
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Главная задача США на фоне украинского конфликта — "наказать" Россию, считают американские эксперты.