Глава СНБО Данилов: ВСУ войдут в Россию, если будет необходимо

Украинская армия может войти в Россию, если этот шаг будет необходим с военной точки зрения. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Kyiv Post.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтём необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь", — сказал представитель киевского режима.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик, а также признал, что ВСУ не могут победить российскую армию.