Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик

Военные действия на Украине зашли в тупик, по причине того, что ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному СМИ.

"Ситуация просто застопорилась и не двигается", — сказал Буданов.

По его словам, Россия "сейчас полностью зашла в тупик".

Также, по его мнению, Кремль решил объявить ещё одну мобилизацию.

Он добавил также, что украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперёд во многих областях.

"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждём новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия", — заявил глава ГУР.