Военные действия на Украине зашли в тупик, по причине того, что ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному СМИ.
"Ситуация просто застопорилась и не двигается", — сказал Буданов.
По его словам, Россия "сейчас полностью зашла в тупик".
Также, по его мнению, Кремль решил объявить ещё одну мобилизацию.
Он добавил также, что украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперёд во многих областях.
"Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждём новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия", — заявил глава ГУР.
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