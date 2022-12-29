Генштаб ВСУ: войска ВС РФ начали наступление на Запорожье

Армия России продолжает специальную военную операция, ведя активные боевые действия по всей линии фронта Донбасса. Генштаб ВСУ представил сводку новостей и сообщил, что русские войска начали наступление на Запорожье.

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР сосредотачиваются на Запорожском и Артёмовском направлениях и улучшают тактическое положение у Лимана и Авдеевки. На Херсонском фронте перегруппировывают войска на другие участки фронта, ведут позиционную оборону.

"На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись позиции ВСУ в районах 19 населённых пунктов. Среди них Купянск, Коляровка, Табаевка, Клещеевка и Лозовая Харьковской области, а также Новоегоровка, Ковалевка, Площанка, Макеевка, Невское и Дубрава ЛНР," — докладывает ГШ ВСУ.

На Авдеевском направлении армия России нанесла огневое поражение ВСУ в Орловке, Авдеевке, Водяном, Весёлом, Невельском, Марьинке и Новомихайловке ДНР.

ВС РФ поразили военные цели в населённых пунктах Черниговской и Харьковской областей.