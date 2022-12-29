Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Генерал США Бен Ходжес: комплексы Patriot могут позволить защитить только Киев
Политик из Франции Филиппо: основной тренд 2022 года — поддержка нацистского киевского режима
Филолог Щербаков: молодые люди из стран СНГ отдают предпочтение российскому образованию
Политолог Степанян: "Зеленскому уготована судьба Березовского"
Наркологи заявили, что 95% людей могут легко пристраститься к алкоголю
Одесса полностью обесточена из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры
Военный инструктор Блохин: у добровольцев была высокая мотивация с самого начала СВО
Умер король футбола Пеле: ему было 82 года
Таролог Рэй: супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова выйдет замуж зимой 2023 года

Генштаб ВСУ: войска ВС РФ начали наступление на Запорожье

Силовые структуры

Армия России продолжает специальную военную операция, ведя активные боевые действия по всей линии фронта Донбасса. Генштаб ВСУ представил сводку новостей и сообщил, что русские войска начали наступление на Запорожье.

Генштаб ВСУ: войска ВС РФ начали наступление на Запорожье

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР сосредотачиваются на Запорожском и Артёмовском направлениях и улучшают тактическое положение у Лимана и Авдеевки. На Херсонском фронте перегруппировывают войска на другие участки фронта, ведут позиционную оборону.

"На Купянском и Лиманском направлениях огневому поражению подверглись позиции ВСУ в районах 19 населённых пунктов. Среди них Купянск, Коляровка, Табаевка, Клещеевка и Лозовая Харьковской области, а также Новоегоровка, Ковалевка, Площанка, Макеевка, Невское и Дубрава ЛНР," — докладывает ГШ ВСУ.

На Авдеевском направлении армия России нанесла огневое поражение ВСУ в Орловке, Авдеевке, Водяном, Весёлом, Невельском, Марьинке и Новомихайловке ДНР.

ВС РФ поразили военные цели в населённых пунктах Черниговской и Харьковской областей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик

Военные действия на Украине зашли в тупик, по причине того, что ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов.

Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области
МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
Военные 57-й ОМПБр ВСУ были окружены войсками ВС РФ в Артёмовске, понеся крупные потери
Знак зодиака 30 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Знак зодиака 30 декабря: знаменитые Козероги
Генштаб ВСУ: войска ВС РФ начали наступление на Запорожье
Генерал США Бен Ходжес: комплексы Patriot могут позволить защитить только Киев
Политик из Франции Филиппо: основной тренд 2022 года — поддержка нацистского киевского режима
Филолог Щербаков: молодые люди из стран СНГ отдают предпочтение российскому образованию
Политолог Степанян: "Зеленскому уготована судьба Березовского"
Наркологи заявили, что 95% людей могут легко пристраститься к алкоголю
Одесса полностью обесточена из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры
Военный инструктор Блохин: у добровольцев была высокая мотивация с самого начала СВО
Умер король футбола Пеле: ему было 82 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников