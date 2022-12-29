Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине

Президент Чечни Рамзан Кадров заявил, что прошедшая в конце октября специальная отдельная операция "Возмездие" была первым этапом. Об этом он сказал во время трансляции RT.

"Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, и возмездие продолжается", — сказал чеченский лидер.

Кадыров проинформировал, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении ВС РФ ликвидировали 657 и нанесли ранения 300 бойцам Вооружённых сил Украины, уничтожили 40 единиц техники. Данные достижения являются успехами специальной отдельной операции под названием "Возмездие".

Ранее сообщалось, что артиллерия спецназа группировки "О" ВС РФ уничтожила военных ВСУ под Сватово.