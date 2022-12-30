Начальник ГУР Украины Буданов признал успехи генерала Суровикина в ходе СВО

Назначение командующим группировкой российской армии в зоне спецоперации на Украине генерала Сергея Суровикина оказалось позитивным решением Москвы для ВС РФ. Об этом заявил начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

Он признал, что Суровикин упорядочил управление войсками и перестал разделять целые военные части на менее крупные подразделения.

"Сейчас они стараются вести боевые действия — подразделения Восточного военного округа вместе с подразделениями Восточного, Западного — с Западным, Центрального — с Центральным. То есть, говоря по-английски, chain of command — он полностью наладил и поставил это на место", — сказал глава ГУР в интервью западным СМИ.

Кроме этого, Суровикин существенно повлиял на руководство подчинённых ему сил и предоставил армии тяжёлое вооружение, бронетехнику и боевые самолёты.

"На данный момент, ему удаётся стабилизировать ситуацию", — отметил Буданов.