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Слова Владимира Зеленского о выходе ВСУ к границам 1991-го года не стоит воспринимать всерьёз, но на отдельные моменты нужно обратить внимание, заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв.

По его словам, вся риторика украинского лидера является пустой бравадой, которой он хочет поддержать боевой дух деморализованной армии.

Однако не следует забывать, что в резерве ВСУ есть батальоны, подготовленные в Англии и Германии, и сейчас остающиеся в резерве.

"Я уверен, что командующий спецоперацией (Сергей Суровикин. — Прим. ред.) эту тему прорабатывает", — отметил парламентарий в своём Telegram-канале.

Ранее военный эксперт напомнил, что киевский режим может призвать на передовую ещё два миллиона украинцев.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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