Руководитель Киевской военной администрации Сергей Попко заявил о частичном повреждении административного здания в украинской столице.
По его словам, в объект, расположенный на территории Голосеевского района Киева, попал барражирующий боеприпас. Он также добавил, что повреждения произошли в результате массированного воздушного удара.
"Здание было частично разрушено. Все данные уточняются", — подчеркнул Попко.
29 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что в Киевской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях прогремели взрывы. Предварительно, сработали украинские средства противовоздушной обороны (ПВО).
Как пояснил российский журналист Руслан Осташко, в четверг ВКС РФ нанесли очередной массированный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины.
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