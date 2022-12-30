Административное здание повреждено в Киеве в результате массированного удара

Руководитель Киевской военной администрации Сергей Попко заявил о частичном повреждении административного здания в украинской столице.

По его словам, в объект, расположенный на территории Голосеевского района Киева, попал барражирующий боеприпас. Он также добавил, что повреждения произошли в результате массированного воздушного удара.

"Здание было частично разрушено. Все данные уточняются", — подчеркнул Попко.

29 декабря по всей Украине объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что в Киевской, Житомирской, Харьковской и Одесской областях прогремели взрывы. Предварительно, сработали украинские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Как пояснил российский журналист Руслан Осташко, в четверг ВКС РФ нанесли очередной массированный удар по объектам критически важной инфраструктуры Украины.