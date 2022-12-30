Успех Украины в боевых действиях на фронте зависит только от регулярности и надёжности поставок оружия Западом. Об этом заявил киевский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Он отметил, что западная помощь позволяет накапливать ВСУ резервы для дальнейших наступлений. Эксперт полагает, что боевые действия продолжатся по меньшей мере 2-3 года.
"Ведь в России ещё остаются немалые ресурсы в военной технике. Поэтому Россия может с меньшими темпами эффективности затягивать боевые действия", — заявил аналитик в эфире телеканала "Эспрессо".
Згурец считает, что предстоящий год будет решающим в военном конфликте. Успех РФ также будет зависеть от помощи союзников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.