Згурец заявил, что войскам ВС РФ хватит ресурсов на годы боевых действий

Успех Украины в боевых действиях на фронте зависит только от регулярности и надёжности поставок оружия Западом. Об этом заявил киевский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он отметил, что западная помощь позволяет накапливать ВСУ резервы для дальнейших наступлений. Эксперт полагает, что боевые действия продолжатся по меньшей мере 2-3 года.

"Ведь в России ещё остаются немалые ресурсы в военной технике. Поэтому Россия может с меньшими темпами эффективности затягивать боевые действия", — заявил аналитик в эфире телеканала "Эспрессо".

Згурец считает, что предстоящий год будет решающим в военном конфликте. Успех РФ также будет зависеть от помощи союзников.