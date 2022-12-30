Politico: в Пентагоне научат солдат Украины новой победной тактике против России

Пентагон не ограничился передачей Украине оружия, американское военное ведомство разработало для ВСУ новую тактику, рассказал генерал-лейтенант Марк Хертлинг.

"Новая учебная программа Пентагона научит солдат ВС Украины новой тактике маневрирования пехоты с поддержкой артиллерии", — приводит слова офицера издание Politico.

Хертлинг уверен, что эти знания станут ключом к успешному форсированию Днепра, а это, в свою очередь, позволит вытеснить российские подразделения к границам страны.

Хотя генерал подчёркивает, что даже переправившись через реку украинским войскам придётся преодолевать серьезное противодействие ВС РФ.