Пентагон не ограничился передачей Украине оружия, американское военное ведомство разработало для ВСУ новую тактику, рассказал генерал-лейтенант Марк Хертлинг.
"Новая учебная программа Пентагона научит солдат ВС Украины новой тактике маневрирования пехоты с поддержкой артиллерии", — приводит слова офицера издание Politico.
Хертлинг уверен, что эти знания станут ключом к успешному форсированию Днепра, а это, в свою очередь, позволит вытеснить российские подразделения к границам страны.
Хотя генерал подчёркивает, что даже переправившись через реку украинским войскам придётся преодолевать серьезное противодействие ВС РФ.
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