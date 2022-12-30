Минобороны России: ВСУ потеряли на Купянском направлении до 60 военных

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии.

По данным военного ведомства, противники находились в районе Петропавловки и Кругляковки Харьковской области.

"Ликвидировано до 60 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа", — сказали в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили данные о ракетных ударах по военным и энергетическим объектам на Украине.