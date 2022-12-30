Официальные представители Минобороны РФ заявили, что на Купянском направлении Вооружённые силы Российской Федерации атаковали позиции 14-й и 92-й механизированных бригад украинской армии.
По данным военного ведомства, противники находились в районе Петропавловки и Кругляковки Харьковской области.
"Ликвидировано до 60 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины и два пикапа", — сказали в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили данные о ракетных ударах по военным и энергетическим объектам на Украине.
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