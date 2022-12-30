МО: массированный удар РФ привёл к поражению объектов военного управления Украины

Представители Минобороны РФ подтвердили информацию о массированном российском ударе по объектам военного управления и энергетики Украины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, цель ракетного удара Вооружённых сил РФ 29 декабря 2022 года была достигнута. Отмечается, что российской армии удалось поразить все назначенные объекты.

"Нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины", — подчеркнули в Минобороны.

По информации ведомства, российский удар остановил создание и ремонт военного оборудования и снарядов для Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также переброску украинских резервов с западной части страны. Кроме того, представители МО РФ добавили, что иностранная техника, переданная Киеву, была заблокирована в тылу из-за сбоя с железнодорожными перевозками.

29 декабря во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В Житомирской, Киевской, Харьковской и ряде других областей прогремели взрывы.