Стрельба по "Гераням" довела граждан Киева до истерики и матов

Сегодня, 30 декабря, Украина опять была атакована БПЛА-камикадзе.

Всего выпущено 16 дронов, которые атаковали с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы ПВО Украины использовалось русло Днепра. Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины", — утверждает Киев.

Высказался по ситуации и градоначальник украинской столицы Виталий Кличко.

"Семь дронов-камикадзе шли на Киев. Два из них сбили на подлёте к столице, Пять — над Киевом", — рассказал мэр.

В укропабликах уже опубликовали видео, где украинские силовики пытались в Киеве сбить дрон. За кадром слышна истерика и "трёхэтажный мат", сообщает "ПолитНавигатор"

"Комментарии женщины за кадром — топ", — написали СМИ Незалежной.