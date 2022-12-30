Сегодня, 30 декабря, Украина опять была атакована БПЛА-камикадзе.
Всего выпущено 16 дронов, которые атаковали с юго-восточного и северного направлений. Для преодоления системы ПВО Украины использовалось русло Днепра. Об этом сообщает "ПолитНавигатор" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Все 16 дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами воздушных командований "Восток" и "Центр", а также подразделений ПВО других составляющих Сил обороны Украины", — утверждает Киев.
Высказался по ситуации и градоначальник украинской столицы Виталий Кличко.
"Семь дронов-камикадзе шли на Киев. Два из них сбили на подлёте к столице, Пять — над Киевом", — рассказал мэр.
В укропабликах уже опубликовали видео, где украинские силовики пытались в Киеве сбить дрон. За кадром слышна истерика и "трёхэтажный мат", сообщает "ПолитНавигатор"
"Комментарии женщины за кадром — топ", — написали СМИ Незалежной.
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