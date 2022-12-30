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Арестович наотрез отказался дружить с Россией: "Никогда не будем добрыми соседями"

Силовые структуры

Украина не сможет иметь добрососедские отношения с РФ, поскольку всегда будет её конкурентом.

Арестович наотрез отказался дружить с Россией: "Никогда не будем добрыми соседями"

Даже либералы не исправят ситуацию, а значит, и доверять им нельзя.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Я не верю ни Навальному, ни всем этим добрым людям. Даже люди с лучшими пожеланиями, которые вернут нам Крым, настоящие либералы, выплатят репарации, когда они станут во главе России, они изобретут те же вещи и начнут конкурировать. А там, где конкуренция плюс историческая травма и ресантимент после проигрыша в этой войне, мы имеем гремучий коктейль, который постоянно будет угрожать Украине даже, если мы создадим систему, которая не позволит им военным путем угрожать. Мы не разойдемся с РФ без конкуренции", — отметил националист.

По его словам, никаких добрососедских отношений добиться невозможно. В 2014 году украинцы заснули в Европе, а проснулись в Израиле и должны жить несколько десятков лет, подытожил Арестович.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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