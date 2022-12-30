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Объяснились слова Кадырова о недопустимости обмена пленных "всех на всех": неподходящая формула

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обмена военнопленными между Украиной и Россией по схеме "всех на всех" быть не должно. Эксперты объяснили в беседе с "МК" причины, по которым обмен в таком формате действительно может быть исключён.

Объяснились слова Кадырова о недопустимости обмена пленных "всех на всех": неподходящая формула

Политолог Денис Давыдов отметил, что обмен пленных не такая банальная и простая процедура, как может показаться. Он добавил, что на протяжении всей продолжительности спецоперации обмена "всех на всех" не было, хотя были частичные обмены.

Собеседник издания предположил, что они могут быть связаны и со значительным перевесом количества украинских пленных у России по сравнению с российскими на Украине.

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, Кадыров совершенно прав.

"Обмен "всех на всех" — неподходящая формула для России. Во-первых, у нас совершенно разное количество пленных. И там, вообще-то, сдавшихся в плен расстреливают. Во-вторых, у нас разное качество пленных. По-прежнему у нас остаются в плену представители нацистских военизированных структур, которые заражали своими идеями ВСУ на протяжении восьми лет и особенно последних 8-9 месяцев", — заключил аналитик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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