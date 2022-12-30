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Румынский эксперт Василеску: Суровикин воспользовался просчётом ВСУ

Силовые структуры

Командующий российской группировкой войск в зоне проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин во время нанесения 29 декабря массированного удара по энергоструктуре Украины воспользовался просчётом украинской армии. Об этом заявил румынский военный эксперт Валентин Василеску.

Румынский эксперт Василеску: Суровикин воспользовался просчётом ВСУ

Несколько другим на этот раз было распределение целей для крылатых ракет, ракет "Искандер” и беспилотников "Герань”, пояснил аналитик в беседе с "ПолитРоссией".

Он добавил, что нацелены на объекты энергетической инфраструктуры были лишь 20% ракет, а больше внимания российские военные сосредоточили на нейтрализации пусковых установок украинских ПВО.

Их примерные координаты обнаружили космические исследовательские комплексы на прошлой неделе, считает эксперт.

Беспилотники E-95M были лишь приманкой, с помощью которой экипажи российских Су-30 уточнили позиции установок, а затем ударили по ним противорадиолокационными ракетами Х-58, объяснил Василеску.

По его мнению, удары по украинским силам, которые опрометчиво скопились на ограниченном пространстве одного из участков фронта Суровикин продолжит наносить и дальше.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о новой тактике ВС РФ на Украине, которая позволила обмануть ПВО.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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