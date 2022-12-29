Кнутов: РФ применила новую тактику ударов по Украине, сумев обмануть ПВО

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему украинская ПВО теперь оказалась бессильна против новой тактики ракетных ударов российских войск.

Армия России сменила тактику нанесения ракетных ударов по инфраструктуре Украины, что позволило 29 декабря уничтожить два расчёта ПВО под Киевом и в Одесской области, отметил он в беседе с "МК".

Специалист объяснил, что до прилёта ракет над целями пролетают ракеты-имитаторы. Они оснащены линзами Люнеберга, которые создают большую площадь рассеивания, как, например, от боевого самолета.

Такой эффект провоцирует украинскую ПВО тратить заряженные боеприпасы. Затем российские войска пускают в атаку ударные беспилотники и боевые ракеты.

Новая тактика атак с воздуха появилась благодаря дронам-камикадзе. После пролётов недорогих ложных беспилотников на противника идёт ударная группа, в которую включены противорадиолокационные ракеты X-58 и Х-31П, пояснил собеседник издания.

В результате значительная часть систем ПВО, которые использует Украина, отвлекается на ловушки, которые применяют военные РФ.

"Практически все намеченные цели поражаются с высокой точностью и эффективностью. А сбиваются в основном те средства, которые являются имитаторами целей и призваны либо отвлечь противника, либо уничтожить его радиолокаторы", — заключил эксперт.