Арестович заявил о подготовке ВС РФ к ударам резервами по ВСУ на новом направлении

Вооружённые силы России отправляют на штурм пехоту и готовятся нанести удар резервами на новом направлении. Об этом проинформировал советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.

Он заявил, что пока нельзя угадать, на каком участке русская армия хочет поразить цели Вооружённых сил Украины. Арестович отметил, что мобилизованные "заполнили дыры в обороне", и теперь ВСУ встали.

Сейчас украинская армия не ведёт активные наступления, а вынуждена находиться в обороне. В дальнейшем продвижение войск ВСУ зависит от объёма военной помощи западных союзников.

Ранее Арестович заявил, что ВСУ несут крупные потери в Артёмовске и Соледаре.