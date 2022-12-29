Армия России продолжает уничтожать украинские позиции по всей линии фронта. Генштаб ВСУ заявлял, что ВС РФ начали наступление на Запорожье.
Советник офиса Зеленского Алексей Арестович проинформировал о крупных потерях Вооружённых сил Украины в Артёмовске (Бахмуте) и Соледаре.
"Они там отчаянно лезут в атаки… Их поддерживают танки, авиация и артиллерия, что в сочетании с тактикой смертника даёт определённый эффект. Во всяком случае, мы несём серьезные потери," — цитирует его слова Telegram-канал "Украина.ру".
Ранее сообщалось, что Арестович допустил прекращение помощи США Киеву после 2023 года.
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