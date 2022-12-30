Козин: России неожиданным ударом нужно выбить зубы ВСУ и избежать войны с Польшей

Киев и США откажутся от своих планов по уничтожению РФ, если им не будут постоянно говорить про "красные линии", а ударят сокрушительно по зубам, чтобы отпала челюсть.

Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.

По его словам, сейчас Украина заказывает почти все виды оружия, которые поступают к ней почти со всех стран.

"Да, сейчас ситуация резко поменялась в нашу пользу. Да, мы конечно же разобьем Украину. Но потом нам придется воевать с Польшей по новой. А в отличие от Украины, это страна НАТО, которая реально готовится к войне. И она заменит Украину на этом театре военных действий", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Козин.

А значит руководству России необходимо принять самые серьёзные решения, чтобы прекратить поставки вооружения НАТО и сломить боевой дух бандеровцев, подытожил эксперт.