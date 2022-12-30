Киев и США откажутся от своих планов по уничтожению РФ, если им не будут постоянно говорить про "красные линии", а ударят сокрушительно по зубам, чтобы отпала челюсть.
Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
По его словам, сейчас Украина заказывает почти все виды оружия, которые поступают к ней почти со всех стран.
"Да, сейчас ситуация резко поменялась в нашу пользу. Да, мы конечно же разобьем Украину. Но потом нам придется воевать с Польшей по новой. А в отличие от Украины, это страна НАТО, которая реально готовится к войне. И она заменит Украину на этом театре военных действий", — в интервью изданию "Украина.ру" сказал Козин.
А значит руководству России необходимо принять самые серьёзные решения, чтобы прекратить поставки вооружения НАТО и сломить боевой дух бандеровцев, подытожил эксперт.
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