В Донецке ВСУ убили офицера Следственного комитета РФ

Сегодня, 30 декабря, в Донецке в результате обстрела при исполнении служебных обязанностей погиб заместитель начальника контрольно-следственного отдела военного СУ Следкома РФ по Объединенной группировке войск Евгений Рыбаков.

Как рассказали в СК России, их сотрудники с самого начала проведения спецоперации расследуют военные преступления киевского режима в отношении мирных граждан и военнослужащих РФ.

Евгений Рыбаков неоднократно награждался медалями и знаками отличия. Являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы. У героя остались жена и двое малолетних детей.

По факту гибели российского правоохранителя возбуждено уголовное дело. Установятся все обстоятельства произошедшего, причастных к совершению преступления лиц обязательно привлекут к уголовной ответственности, пообещали коллеги погибшего.