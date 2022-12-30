Зеленский о ситуации в Донбассе: Продолжаются самые жесткие бои

Владимир Зеленский провёл заседание Ставки, на котором обозначил ключевые цели ВСУ.

Президент Украины заявил, что первоочередными целями для украинской армии являются Донецкая и Луганская область.

"Наш Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная… В общем держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Ранее Алексей Арестович заявил о подготовке ВС РФ к ударам резервами по ВСУ на новом направлении.