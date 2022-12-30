Политолог Сергей Марков уверен, что Китай и Индия желают России быстрой победы в СВО, так как продолжение военного конфликта на Украине их не устраивает.
Марков считает, что главы Китая и Индии обращаются к Владимиру Путину с одинаковыми просьбами завершить спецоперацию на Украине.
Он уверен, что руководители этих стран уверены в правоте РФ, однако не заинтересованы в затягивании конфликта.
"Поэтому пожалуйста, победи как можно быстрее. Если быстро не получается победить, то нужно постараться как-то по другому прекратить в….*. Потому что мы все серьёзно страдаем от этой в….* и чем дальше, тем больше", — написал политолог в своём микроблоге.
Ранее Сергей Марков объяснил, что в письме Путина Си Цзиньпину содержалось согласие на переброску армии КНДР на Украину.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.