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Марков считает, что лидеры КНР и Индии просят Путина завершить СВО: Мы все серьёзно страдаем

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков уверен, что Китай и Индия желают России быстрой победы в СВО, так как продолжение военного конфликта на Украине их не устраивает.

Марков считает, что лидеры КНР и Индии просят Путина завершить СВО: Мы все серьёзно страдаем

Марков считает, что главы Китая и Индии обращаются к Владимиру Путину с одинаковыми просьбами завершить спецоперацию на Украине.

Он уверен, что руководители этих стран уверены в правоте РФ, однако не заинтересованы в затягивании конфликта.

"Поэтому пожалуйста, победи как можно быстрее. Если быстро не получается победить, то нужно постараться как-то по другому прекратить в….*. Потому что мы все серьёзно страдаем от этой в….* и чем дальше, тем больше", — написал политолог в своём микроблоге.

Ранее Сергей Марков объяснил, что в письме Путина Си Цзиньпину содержалось согласие на переброску армии КНДР на Украину.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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