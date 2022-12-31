Украинская армия, вооружение которой составляло советское оружие, была разбита ещё в июле, заявил политолог Андрей Суздальцев.
Сейчас боевые действия в ходе спецоперации ведутся против Североатлантического альянса, уверен эксперт. На поле боя приходится сражаться с профессионально подготовленными бойцами и современным западным вооружением.
"Что касается ВСУ, то чисто украинскую армию образца февраля-марта, вооруженную советским оружием, мы разбили еще к июлю. Сейчас нам противостоит очень мощная натовская армия", — пояснил Суздальцев в интервью изданию "Украина.ру".
Несмотря на постоянные волны мобилизации на Украине, человеческие ресурсы, доступные киевскому режиму, не безграничны, а потому всё чаще украинцев в рядах ВСУ заменяют солдаты НАТО, резюмировал политолог.
Ранее российский военкор предупредил, что украинские боевики готовят атаки по трём направлениям, стремясь выйти к полуострову Крым.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.