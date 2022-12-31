Военкор Коц: ВСУ готовят атаку по трём направлениям, чтобы рассечь ДНР на части

Украинская армия готовит три мощных контратаки, которые должны разделить Донецкую Народную Республику и позволить ВСУ вторгнуться в Крым, заявил военкор Андрей Коц.

По его словам, боевики попытаются захватить рубеж Кременная-Сватово, для чего в Харьковской области уже готовят личный состав и военную технику. Второй удар может быть нанесен на Угледарском направлении, отметил репортёр.

"Наступая с Угледара, противник сможет выйти на Волноваху и перерезать трассу Мариуполь — Донецк", — пояснил корреспондент в интервью изданию URA.RU.

Но самым вероятным направлением атаки, считает военкор, станет Запорожское направление, где сейчас концентрируются основные силы националистов.

"Главная цель — это Бердянск и Мелитополь. Таким образом ВСУ смогут рассечь нашу южную группировку надвое и выйти уже на Крым", — добавил Коц.