Ранее украинские чиновники заявляли о продвижении ВСУ к Кременной. Противник пытался ротной тактической группой с бронетехникой по посадкам прорваться в районе Шипиловки. Однако русская разведка своевременно выяснила намерения врага и отработала по нему огнём артиллерии. Российские военные из группировки "Отважные" и солдаты Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытки атак противника.
"В лесопосадках уничтожены несколько единиц бронированной и автомобильной техники. Уничтожены около двух взводов штурмовой пехоты", — докладывают военные корреспонденты "Русской Весны".
ВСУ пытались атаковать Новосёловское, где продолжаются ожесточённые бои. По позициям ВСУ плотно работают ВКС РФ.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.