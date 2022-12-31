РВ: военные ЗВО и спецназа группировки "О" ВС РФ встретили пытавшихся прорваться к Кременной бойцов ВСУ

Ранее украинские чиновники заявляли о продвижении ВСУ к Кременной. Противник пытался ротной тактической группой с бронетехникой по посадкам прорваться в районе Шипиловки. Однако русская разведка своевременно выяснила намерения врага и отработала по нему огнём артиллерии. Российские военные из группировки "Отважные" и солдаты Западного военного округа (ЗВО) пресекли попытки атак противника.

"В лесопосадках уничтожены несколько единиц бронированной и автомобильной техники. Уничтожены около двух взводов штурмовой пехоты", — докладывают военные корреспонденты "Русской Весны".

ВСУ пытались атаковать Новосёловское, где продолжаются ожесточённые бои. По позициям ВСУ плотно работают ВКС РФ.